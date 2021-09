30 Mio. Euro für neuen Tobaccoland-Standort

Dem Tabak-Großhändler Tobaccoland wird sein Standort in Wien-Ottakring zu klein. Die Absiedlung, in welche man über 30 Mio. Euro investiert, soll Anfang 2024 über die Bühne gehen.

Das Unternehmen Tobaccoland, das rund 180 Beschäftigte hat, plant den Bau eines Verwaltungs-und Logistikzentrums in bzw. im Umfeld von Wien. Über 30 Mio. Euro nimmt die Firma dafür in die Hand. Der Umzug soll Anfang 2024 über die Bühne gehen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.