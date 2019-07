30-Jähriger um "Chrystal Meth"betrogen: Drogendealer bedrohte ihn mit Messer in Wien-Favoriten

Am Mittwochabend wurde ein 40-jähriger mutmaßlicher Drogendealer in Wien-Favoriten festgenommen. Er bedrohte zuvor einen 30-Jährigen, der "Chrystal Meth" kaufen wollte mit einem Messer und verfolgte ihn.

Am 10. Juli gegen 21:15 Uhr wollte ein 30-Jähriger in einer Wohnung in Wien-Favoriten "Chrystal Meth" kaufen. Als er dem mutmaßlichen Drogendealer (40, türk. Staatsbürger) die 50 Euro überreichte, erhielt er allerdings keine Suchtmittel.