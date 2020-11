30-Jähriger tötete seine Großmutter in NÖ: Erneuter Prozess am 12. Jänner

Weil seine 20-jährige Haftstrafe und die Einweisung vom Vorjahr durch den OGH aufgehoben wurde, wird ein 30-jähriger Mann aufgrund der Tötung seiner Großmutter erneut vor Gericht stehen.

75-jährige Großmutter im Bett liegend brutal getötet

Der österreichische Staatsbürger soll die im Bett liegende 75-Jährige im Schlafzimmer ihres Hauses in der Nacht auf den 23. März 2019 geschlagen, gewürgt und ihr zahlreiche Stiche und Schnitte zugefügt haben. Verwendet wurden dabei laut Anklage ein Klapp- und ein Küchenmesser. Die Frau wurde am 23. März tot in ihrem Haus in einer Marktgemeinde im Bezirk Neunkirchen entdeckt. In der folgenden Nacht wurde der Mann im Bezirk Baden festgenommen. Er wurde unter anderem durch mehrere DNA-Spuren belastet, war im Rahmen der Hauptverhandlung aber grundsätzlich nicht geständig. Ein mögliches Handeln in einem Zustand "unbegründeter Wut" hielt er dann aber doch für möglich.