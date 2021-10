30-Jähriger stellte zwei jugendliche Fahrraddiebe in Wien

Ein 30-Jähriger beobachtete am Freitagabend in Wien-Brigittenau zwei Jugendliche, die versuchten ein Fahrradschloss zu knacken. Ers stellte die beiden Teenager und verständigte die Polizei.

Am Freitagabend gab ein Zeuge an, beobachtet zu haben, dass zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre) in der Leystraße in Wien-Brigittenau versucht haben sollen mit einem Bolzenschneider das Schloss eines Rades an einem Fahrradständer aufzuschneiden. Der 30-Jährige hat die beiden Jungen gestellt und die Polizei verständigt.