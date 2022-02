30-Jähriger randalierte in Wiener Lokal: Festgenommen

Ein 30-jähriger Lokalgast randalierte am Sonntag in Wien-Margareten und pöbelte Gäste an. Auch als die Polizei ihn zu beruhigen versuchte, verhielt er sich äußerst aggressiv.

Ein Lokalbetreiber aus Wien-Margareten alarmierte am späten Sonntagabend die Polizei, weil ein 30-Jähriger Gegenstände durch sein Lokal geworfen und Gäste angepöbelt hatte. Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann verhielt sich äußerst aggressiv und beleidigend gegenüber den Polizisten. Die Beamten versuchten den Mann zu beruhigen, dieser setzte seine lautstarken Schimpftiraden jedoch fort und verhielt sich weiterhin aggressiv.

Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Festnahme leistete er heftige Gegenwehr und verletzte zwei Polizisten leicht. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 462 Polizistinnen und Polizisten verletzt, im Jahr 2020 lag die Zahl bei 392.