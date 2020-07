30-Jähriger in Floridsdorf brutal ausgeraubt - Messerstich ins Bein

Als ein 30-jähriger Mann Dienstagnacht in Wien-Floridsdorf unterwegs war, sprach ihn eine Gruppe Unbekannter an und fragte nach einer Zigarette. Als der Mann dies verneinte, kam es zu einer Messer-Attacke.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag kurz nach 23:15 Uhr im Bereich der Lorettowiese in Floridsdorf. Mehrere unbekannte Männer sprachen einen 30-jährigen Mann an und baten um eine Zigarette.