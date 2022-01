30-Jähriger bedrohte Vater in Wien-Favoriten mit Messer

Die Polizei nahm am Sonntagnachmittag einen 30-Jährigen in Wien-Favoriten fest, weil er seinen Vater mit einem Messer bedroht haben soll. Die Männer sollen um Geld gestritten haben.

Im Zuge eines Streites soll am Sonntagnachmittag ein 30-jähriger Österreicher seinen 56-jährigen Vater in der Quellenstraße in Wien-Favoriten mit einem Messer bedroht haben. Laut derzeitigem Ermittlungsstand drängte der Vater darauf, dass sein Sohn finanziell unabhängig wird und sich einen Job wie auch eine Wohnung suchen soll.