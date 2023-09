Ein 30-Jähriger attackierte seinen Mitbewohner in Wien-Leopoldstadt.

30-Jähriger attackierte Mitbewohner mit Messer in Wien-Leopoldstadt

Am Donnerstag gegen 21:45 Uhr attackierte ein 30-Jähriger in einer Herberge für Bauarbeiter in Wien-Leopoldstadt seinen Mitbewohner.

Mit einem Küchenmesser soll ein 30-jähriger georgischer Staatsangehöriger

in einer Herberge für Bauarbeiter einen 46-jährigen Mitbewohner im Zuge

eines Streits aus bislang unbekanntem Grund eine Stichverletzung im Bein-

bereich zugefügt haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter.

Polizisten der Polizeiinspektion Praterstern leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Mann ein. Diese blieb bislang erfolglos. Der Beschuldigte hat keine aufrechte Meldung im Bundesgebiet. Das Küchenmesser stellten die Beamten sicher. Zum Motiv bzw. zum Grund des Streits ist bislang nichts bekannt.