30-Jähriger zu Halloween 2018 in Wien-Neubau ausgeraubt: Fahndung nach Täter

Am 31. Oktober 2018 wurde ein 30-Jähriger am Neubaugürtel von einem bislang Unbekannten mit Schlägen attackiert und ausgeraubt. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 31. Okober 2018 gegen 23.55 Uhr am Neubaugürtel einen Bekannten in die Straßenbahnstation der Linie 5 gelockt zu haben, um ihn dort anschließend zu berauben. Die beiden Männer kannten einander vom Sehen.