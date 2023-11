30. Flüchtlingsball verlängert Wiener Ballsaison

Die Ballsaison 2024 geht in dei Verlängerung: Der 30. Wiener Flüchtlingsball findet im kommenden jahr im Frühling, am Samstag 20. April 2024, statt.

Bereits jetzt schon fix mit dabei sind Attwenger und die internationale Band "Light in Babylon". Der Kartenverkauf ist bereits geöffnet. Der Erlös des Flüchtlingsballs geht wie immer an die Projekte für geflüchtete Menschen und Migrant*innen im Integrationshaus .

Ballorganisator Nikolaus Heinelt gibt erste Einblicke in den 30. Wiener Flüchtlingsball: "Ein Jubiläum ist immer etwas Besonderes. Daher spielen diesmal auch wieder Bands aus der Flüchtlingsballgeschichte, wie Pacheco oder Halil Gürsu & Vienna Orient Project. Ich freue mich daher wieder auf ein ausgelassenes und solidarisches Fest mit allen, die mit uns feiern wollen." Die Gäste erwartet dieses Jahr internationale Live-Musik auf zwei Bühnen und DJs in der Open Air Disco im Arkadenhof. Zu den oben genannten Künstler*innen sind auch schon fix auf der Setlist: Attwenger, das oberösterreichische Duo der neuen Volksmusik aus Linz, und das internationale Trio "Light in Babylon", die verschiedene Ethnien und Kulturen in ihrer Musik verschmelzen.