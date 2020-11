30 Euro Autobahnaufschlag beim Spritpreis

Der ÖAMTC zeigt, dass sich die Preisdifferenz zwischen Diesel und Super vergrößert - untypisch für diese Jahreszeit, weil im Herbst normalerweise eine preisliche Annäherung der beiden Kraftstoffsorten zu beobachten ist.

Im Oktober 2020 kostete der Liter Diesel im Schnitt 0,996 Euro und damit um 1,7 Cent weniger als noch im September. Für Super zahlte man im Oktober-Schnitt 1,072 Euro je Liter, im Vergleich zum September um 0,5 Cent weniger. Die Differenz zwischen Diesel und Super betrug im September-Durchschnitt rund 6,4 Cent und stieg auf 7,6 Cent im Oktober an.

Fast in ganz Österreich kann man sowohl Diesel als auch Super unter einem Euro je Liter tanken. Nur in Tirol, Salzburg und Vorarlberg findet man keine Tankstelle, die den Liter Super so günstig anbietet.