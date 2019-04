Spritpreise in Wien: Unterschiede von 20 Cent pro Liter

Vor dem Tanken lohnt sich der Vergleich: Allein in Wien variieren die Preise für Diesel und Super um rund 20 Cent pro Liter. Der E-Control-Spritpreisrechner hilft beim Sparen.

“Vor langen Autofahrten lohnt sich ein Vergleich der Treibstoffpreise besonders. Mit einem Blick auf den Spritpreisrechner vor Reiseantritt lassen sich die günstigsten Tankstellen der Bundesländer und Bezirke finden. So können die Kosten für Benzin, Diesel und Erdgas auf langen Fahrten möglichst gering gehalten werden“, so Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der E-Control.

Spritpreise in Wien vergleichen und sparen

Im Wiener Stadtgebiet unterscheiden sich die Preise für Diesel und Super-Benzin zum Teil deutlich. Am günstigsten kommen Autofahrer in Wien-Margareten weg. Der Liter Diesel kostet in der dortigen Johanna-Garage und Strohmeier-Tankstelle je 1,149 Euro pro Liter. Am teuersten ist es hingegen in Wien-Brigittenau: Stolze 1,349 Euro pro Liter muss man an einer Tankstelle auf der Jägerstraße zahlen (Stand: 15.4., 14.30 Uhr).