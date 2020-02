3. Wiener HipHop Ball bittet zum urbanen Walzer-Tanz in den Kursalon

50 Jahre HipHop vs. 250 Jahre Ludwig van Beethoven: Der 3. Wiener HipHop Ball powered by JD Sports lädt am 23. Mai 2020 in die historischen Räumlichkeiten des Kursalons in Wien.

In den 70ern entstanden, und heute lebendiger als je zuvor: Nicht nur wird 2020 das Jahr von „Ludwig van Beethoven“ zelebriert, sondern auch 50 Jahre HipHop. Diese beiden Jubiläen und die kulturelle Zusammenführung zweier auf den ersten Blick konträrer Genres feiert der 3. Wiener HipHop Ball mit freundlicher Unterstützung von Wojnar, adidas Originals und Energy Österreich.

Highlights beim 3. Wiener HipHop Ball

Im prunkvollen Ambiente wird klassische Abendgarderobe mit sportlichen Sneakers und pulsierenden HipHop-Beats kombiniert.

Auf insgesamt drei Floors dürfen sich die Ballgäste auf ein abwechslungsreiches Musik- und Tanzprogramm freuen, das in dieser Vielfalt einzigartig ist. Von Rap Battles, Performance Art wie der "Red Bull Dance your Style Battle" Showcase bis hin zu Live-Acts von NewcomerInnen und Genre-Größen wie Anna Lucia und Amnezzi. Ein weiteres Highlight ist die Verleihung der "Chain of Glory" an herausragende Szene-Größen, die in den letzten Jahren zur positiven Entwicklung der HipHop-Kultur beigetragen haben.

Das Programm beim Ball-Event im Wiener Kursalon

Programm

• ERÖFFNUNGSANSPRACHE von Gründerin Sajeh Tavasolie & Moderator Soleil Ndongala

• ERÖFFNUNGSZEREMONIE mit Newcomerin Anna Lucia

• RAP BATTLES

• SHOWCASE BATTLE "Red Bull Dance your Style"

• VERLEIHUNG "Chain of Glory"

• PERFORMANCE ART Show Highlights mit Amnezzi, Berliner Tänzerin Minhtwo uvm.

• TOP SECRET Mitternachtseinlage

Mastermind hinter dem HipHop Ball

Sajeh Tavasolies Lebensfreude und ihr unaufhaltsamer Unternehmergeist ist förmlich ansteckend. Mit viel Disziplin und Durchhaltevermögen möchte die Profisportlerin, Influencerin und Ambassadorin von Marken wie adidas und Red Bull der Generation von morgen zeigen wozu Frauen fähig sind, wenn sie hart an ihren Wünschen und Träumen arbeiten.

iranische Flüchtlingswurzeln, aufgewachsen in Wien

Single-Mom to be, ihr Sohn kommt Mitte April zur Welt

seit 4 Jahren Captain der adidas Runner Community in Wien

Teilnahme am Wettkampf der deutschen Pro7 Show „Renn zur Million, wenn du kannst“

JD Sports ist einer der führenden Sportmodehändler in Großbritannien und widmet sich täglich den neuesten Trends in Sachen Sneaker und Street Fashion. Mittlerweile ist der Sportmodegigant mit über 1400 Stores weltweit vertreten, darunter den Flagshipstore auf der Mariahilferstraße, 1060 Wien.

Ticket Sale Special für den Wiener HipHop Ball

Der Startschuss für den 3. Wiener Hip Hop Ball fällt bereits am 29. Februar. Im JD Sports Store auf der Mariahilfer Straße ergattert man limitierte „JD-Sports Friends Tickets“ um 69,- EUR und sichert sich damit gleichzeitig im Zuge eines Gewinnspiels brandneue Sneaker für den Ballabend.