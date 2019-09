"3" nahm erstes 5G-Netz in Wien in Betrieb.

"3" nimmt erstes 5G-Netz in Wien-Floridsdorf und in der Seestadt Aspern in Betrieb

Wie der Handynetzbetreiber "3" am Donnerstag mitteilte, wurde das erste echte 5G-Netz in Wien in Betrieb genommen.

Ausgerollt wurde der nächste Mobilfunkstandard für Standorte in der Seestadt Aspern und in Floridsdorf, wo auch das Hauptquartier von "3" steht. Bereits in den nächsten Wochen soll ein weiterer Ausbauschritt und 5G-Produkte im "3"-Shop folgen.

"3"-Chef Jan Trionow verwies auf die starke Basis von "3" in der Bundeshauptstadt. Hier sei man die Nummer 1 bei Privatkunden. 5G werde dafür sorgen, dass selbst in Bereichen mit großer Auslastung hohe Übertragungsraten erzielt werden - und 5G sei aufgrund der Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit die Basis für das Internet der Dinge und Industrie 4.0.

5G-Netz als "Wettbewerb der Städte"

Der Wiener Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) nahm den 5G-Ausbau zum Anlass, die Vorreiterrolle der Bundeshauptstadt zu betonen. Es gehe um einen "Wettbewerb der Städte", bei dem Wien im besten Drittel liege, Musterstädte seien in Europa Stockholm und Helsinki. Für einen weiteren Ausbau seien Kooperationen wie jene mit "3" notwendig, so der Stadtrat vor Journalisten.