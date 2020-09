3 Mio. Euro Corona-Hilfen für Wiener Kabarettbühnen

Eine erstmalige Förderung von neun Wiener Kabarettbühnen in der Höhe von drei Millionen Euro ist als Akuthilfe gedacht, um durch die Coronakrise zu kommen.

Im Wiener Gemeinderat wurde gestern, Donnerstag, die Förderung von neun Wiener Kabarettbühnen in der Gesamthöhe von drei Millionen Euro für die laufende Saison beschlossen. Diese erstmalige Förderung ist als Akuthilfe gedacht, um durch die Coronakrise zu kommen. Für die Bühnen, die zuletzt einen jährlichen Gesamtumsatz von über 18 Millionen Euro gemacht haben, eine wertvolle Hilfe, wie deren Leiter heute im Gespräch mit der APA betonten.

Zwar betrage der Anteil der öffentlichen Förderung am Budget der Kabarettveranstalter damit noch weniger als 20 Prozent und sei damit weitaus geringer als in anderen Teilen der Kulturbranche, sagte Georg Hoanzl, doch könne man mit diesen Geldern nun leichter auch die Verantwortung gegenüber den Künstlern und Mitarbeitern wahrnehmen. Immerhin zahlten die neun Häuser jährlich knapp 13 Mio. Euro an Personalkosten, KünstlerInnengagen und Honoraren für freie Dienstnehmer aus.