3. Käse-Fondue-Battle im VIENNABallhaus

Verkosten und bewerten heißt es beim 3. Käse-Fondue-Battle in Wien.

Am 23. Februar heißt es im VIENNABallhaus wieder "Her mit der Fondue-Gabel", denn aus sieben Käse- und Restaurant-Profis werden die Gäste per Verkostung den Sieger küren.

Am Sonntag, den 23. Februar 2020, ist das ViennaBallhaus (Berggasse 5, 1090 Wien) wieder Treffpunkt für Käse-Fondue-Liebhaber.

Wien sucht das beste Käse-Fondue

Für den Eintritt (ab 13 Jahren) von € 18,00 erhält jeder Gast ein Fondue-Gaberl und ein Sackerl mit Brot und probiert sich durch die diversen Käse-Fondues, um dann den Sieger zu bewerten.

Diese Käse- und Restaurant-Profis stellen sich dem Battle:

Chamäleon Schweizer Restaurant

Hannahs Plan

Jumi Langegasse

Käsehumidor

Käsehütte am Naschmarkt

am Naschmarkt Käseland am Naschmarkt

am Naschmarkt Roter Bär

Um auf einen anderen Geschmack zwischendurch zu kommen, warten auf die Gäste auch eine Tee-Bar, eine Kirschbar und natürlich eine Weinbar.

Details zum Ablauf:

15.15 Uhr: Doors open

16.00 Uhr: Moderator Herr Hermes erklärt das Regelwerk

16.15 Uhr: Open Caquelons -

Fondue-Kosten & Schmausen so lange es geht

18.00 Uhr: Siegerehrung

ab 20.00 Uhr: gemütlicher Ausklang