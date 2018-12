3. Advent-Samstag: Volle Einkaufsstraßen und Staus in Wien und rund um die Stadthalle

Am kommenden 3. Einkaufs-Samstag ist mit vollen Einkaufsstraßen und Shopping-Centern in Wien zu rechnen. Damit verbunden sind auch zahlreiche Staus und Verzögerungen vor allem rund um die Wiener Stadthalle.

Bereits der 3. Einkaufs-Samstag steht bevor und es ist auch dieses Mal mit vollen Shopping-Centern und Einkaufsstraßen zu rechnen. Aber auch im Straßenverkehr wird es ordentlich zugehen und man sollte Staus und Verzögerungen einplanen. Vor allem im 15. Wiener Bezirk kann es (auch noch am Abend). Grund dafür ist unter anderem das Konzert von Andreas Gabalier in der Wiener Stadthalle. Da viele der Fans mit dem eigenen Auto anreisen, muss mit Verzögerungen auf der Felberstraße, Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel gerechnet werden.

Die Kurzparkzone gilt auch am Samstag von 18 bis 22 Uhr mit maximal 2 Stunden Parkdauer. Alternativen wären die die Märzparkgarage, die Stadthallengarage und die Garagen in der Lugner City. “Wer kann sollte auf die Öffis ausweichen. Die Stadthalle ist unter anderem mit der U6 gut erreichbar”, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider abschließend.