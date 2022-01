3.608 Corona-Neuinfektionen am Neujahrstag in Österreich

Am Neujahrstag 2022 wurden im 24-Stunden-Vergleich 3.608 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Die meisten Fälle entfallen auf Wien.

3.608 SARS-CoV-2-Neuinfektionen sind in Österreich zum Neujahrstag am Samstag gemeldet worden, fast ebenso viele wie am Vortag, als exakt 3.624 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden (Stand jeweils 9.30 Uhr) verzeichnet worden sind.