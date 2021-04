In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich über 3.100 Neuinfektionen verzeichnet.

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich über 3.100 Neuinfektionen verzeichnet. ©APA

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich über 3.100 Neuinfektionen verzeichnet. ©APA

3.139 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

In den 24 Stunden von Freitagmorgen bis Samstagmorgen wurden in Österreich 3.139 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Wien meldete über 800, Niederösterreich und Oberösterreich jeweils über 500.

Von Freitag auf Samstag stiegen die Coronazahlen in Österreich wieder auf über 3.100 an, die meisten davon gab es in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Auch 38 neue Todesfälle wurden verzeichnet.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 74

Kärnten: 229

Niederösterreich: 558

Oberösterreich: 524

Salzburg: 197

Steiermark: 448

Tirol: 178

Vorarlberg: 97

Wien: 834

Intensivbetten in Wien: Rekordbelegung

Wien verzeichnete am Samstag einen neuen Höchststand an belegten Intensivbetten. 235 Schwerkranke mussten intensivmedizinisch betreut werden, neun mehr als am Freitag. In Niederösterreich waren 120 Intensivbetten belegt, im Burgenland 24. Eine sehr hohe Auslastung meldete auch Salzburg, 25 Covid-19-Infizierte mussten am Samstag auf Intensivstationen behandelt werden, der bisherige Höchstwert von 32 Schwerkranken war am Heiligen Abend verzeichnet worden.

Österreichweit kamen in der vergangenen Woche 55 Intensivpatienten hinzu, das entspricht einer Steigerung von mehr als zehn Prozent. Einen geringen Rückgang gab es am Samstag bei den insgesamt im Spital behandelten Covid-19-Erkrankten. Dort lagen 2.359 Patienten, um 35 weniger als am Freitag. Innerhalb einer Woche mussten allerdings auch hier 162 Infizierte mehr aufgenommen werden.

Sieben-Tages-Inzidenz leicht gesunken

In Summe kamen seit vergangenem Samstag 18.743 Neuinfektionen hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner betrug am Samstag 210,6 nach 212,2 am Vortag. Österreichweit galten 32.554 Menschen als aktiv SARS-CoV-2-positiv. Seit Beginn der Pandemie haben sich bereits 574.755 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert, 532.539 gelten als genesen. Den 3.139 Neuinfektionen standen am Samstag etwas mehr - 3.348 neu genesene Menschen gegenüber.

Mehr als 2.000 Tote in Wien

Weiter am Steigen ist die Zahl der Todesopfer. Seit Freitag wurden 38 weitere gemeldet. In Summe starben bisher 9.662 Menschen an den Folgen einer Infektion, innerhalb der vergangenen Woche kamen 228 Tote hinzu. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie pro 100.000 Einwohner bereits 108,5 an den Folgen einer Infektion gestorben. Pro Tag wurden in der vergangenen Woche mehr als 32 Todesfälle registriert. In Wien wurde am Samstag der Wert von 2.000 Todesopfern überschritten - in der Bundeshauptstadt sind bereit 2.001 Infizierte gestorben.

In den vergangenen 24 Stunden kamen 316.396 PCR- und Antigenschnelltests hinzu. Davon waren 71.090 aussagekräftige PCR-Tests, die Positivrate lag bei 4,4 Prozent. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich knapp 58.000 PCR-Abstriche analysiert - 4,6 Prozent fielen positiv aus.