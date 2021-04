Erneut mehr als 3.000 Neuinfektionen am Freitag in Österreich.

3.137 Corona-Neuinfektionen am Karfreitag in Österreich

Am heutigen Karfreitag wurden in Österreich 3.137 Corona-Neuinfektionen registriert. Österreichweit sind 9.397 Personen an den Folgen der Virus-Erkrankungen gestorben.

Bisher gab es in Österreich 552.729 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (2. April 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 9.397 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 506.675 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.294 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 535 auf Intensivstationen betreut.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 114

Kärnten: 174

Niederösterreich: 759

Oberösterreich: 473

Salzburg: 203

Steiermark: 425

Tirol: 247

Vorarlberg: 72

Wien: 670