3.000 WienMobil Räder stehen ab 2022 zur Verfügung

Ab April nächsten Jahres werden in Wien die ersten Bikesharing-Stationen mit den ersten 1.000 WienMobil Rädern eröffnet. Bis zum Vollbetrieb im Herbst 2022 werden es insgesamt 3.000 Räder sein.

"Das neue Bikesharing-Konzept bringt in Zukunft doppelt so viele Räder wie bisher, viele neue Standorte und das in allen 23 Bezirken. So kann man mit den WienMobil Rädern künftig noch besser die Stadt bequem und umweltfreundlich erkunden", so Öffi-Stadtrat Peter Hanke.