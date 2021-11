2G: Folgen für Wirtschaft noch schwer abschätzbar

Mit dem "Lockdown für Ungeimpfte" hat Österreich Neuland betreten, auch für die Ökonomen ist derzeit noch schwer abschätzbar, wie sich die neuen Maßnahmen auf die Wirtschaft auswirken.

"Eine Vorab-Einschätzung haben wir nicht", sagte Wifo-Volkswirt Josef Baumgartner am Dienstag zur APA. Wie sich die seit 8. November geltende 2G-Regel auswirkt, werde man in einer Woche wissen. Erste Folgen des Lockdown seien Anfang Dezember sichtbar.

Erste Einschätzungen erst Ende November möglich

"Was wir aber aus früheren Verschärfungen wissen, ist, dass die Maßnahmen nicht schon in der ersten Woche nach Inkrafttreten ihre volle Wirkung zeigen, sondern sich in den ersten ein bis zwei Folgewochen die Wirkung noch etwas verstärkt", erklärte der Wifo-Ökonom. "Durch den ab dem 15. November zusätzlich wirkenden Lockdown für Ungeimpfte werden sich diese beiden Effekte aber überlagern und sind nicht unterscheidbar", so Baumgartner. Spätestens am 7. Dezember erwartet er, den gemeinsamen Effekt der 2G-Regel und dem Lockdown für Ungeimpfte einschätzen zu können.