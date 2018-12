29. Wiener Silvesterpfad: Samariterbund sorgt für Sicherheit

Zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr sind mehr Menschen aus der ganzen Welt in der Wiener Innenstadt unterwegs als an Silvester. Für die Sicherheit sorgt dabei der Samariterbund.

Rund 60 Rettungs- und Notfallsanitäter, sowie sechs Notärzte des Samariterbundes werden beim Wiener Silvesterpfad im Einsatz sein. Denn in der Silvesternacht sind mehr Menschen aus der ganzen Welt in der Wiener Innenstadt unterwegs, als alle anderen Nächte im Jahr.

In der Inneren Stadt werden sieben Rettungstransportwagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge der Wiener Samariter für Sicherheit sorgen. Am Stephansplatz, am Rathausplatz, am Neuen Markt sowie am Hof wird es Ambulanzen für erkrankte und verletzte Personen geben.