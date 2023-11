Ein 29-Jähriger war für die Beschädigungen in einer Kirche verantwortlich.

Ein 29-Jähriger war für die Beschädigungen in einer Kirche verantwortlich. ©Canva (Sujet)

Ein 29-Jähriger war für die Beschädigungen in einer Kirche verantwortlich. ©Canva (Sujet)

29-Jähriger nach Vandalismus in Wiener Kirche ausgeforscht

Am Freitagnachmittag kam es in der Keplerkirche in Wien-Floridsdorf zu einer schweren Sachbeschädigung durch einen 29-Jährigen.

Polizisten wurden am 24. November gegen 16.00 Uhr alarmiert, da ein Mann die Keplerkirche in Wien-Favoriten betreten und dort eine Madonna-Statue aus einer Verankerung heruntergerissen sowie ein Holzkreuz gestohlen haben soll.

Vandalismus in Kirche in Wien-Favoriten schnell von Polizei geklärt

Durch Zeugenangaben und eine Videoüberwachung konnte ein 29-jähriger syrischer Staatsangehöriger in unmittelbarer Umgebung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.