29-Jähriger schlug Frau in Wien den Gesichtsschädel ein: Ein Jahr Haft

Ein brutales Ende hat eine Silvesterparty in einem Wiener Club genommen. Ein 29-Jähriger hat dermaßen auf eine Lokalbekanntschaft eingeschlagen, das diese mit massiven Kopf- und Gesichtsverletzungen ins Spital eingeliefert werden musste. Die Schläge passierten deshalb, weil die Frau die Avancen des Mannes mit Beißen und Kratzen abwehrte. Er wurde am Donnerstadt zu einem Jahr bedingt verurteilt.

Silvesterbekanntschaft in Wien Gesichtsschädel gebrochen

Die beiden lernten sich am Silvesterabend in dem Innenstadt-Lokal kennen und feierten mit Wodka-Getränken bis weit nach 6.00 Uhr in der Früh. Die Frau wollte nur nach Hause gebracht werden, der 29-Jährige wurde bereits am Heimweg zudringlich und überredete sie, noch mit ihm mitzufahren. Ihrer Aussage zufolge, soll der Beschuldigte bereits auf der Rückbank im Auto den ersten Schlag gesetzt haben. Sie fuhr dennoch mit in die Wohnung in Margareten, um eine kühle Kompresse für ihr geschwollenes Gesicht zu bekommen.