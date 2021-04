Diese Waffen und Co. fand die Wiener Polizei in der Wohnung in Wien 10

Diese Waffen und Co. fand die Wiener Polizei in der Wohnung in Wien 10 ©LPD Wien

29-Jähriger hortete in Wohnung in Wien-Favoriten Waffen und Drogen

Bei einem Polizeieinsatz am Dienstag vergangene Woche entdeckte die Wiener Polizei in einer Wohnung in Favoriten eine große Menge an Pyrotechnik, Waffen und Suchtgift.

Im Zuge eines Polizeieinsatzes am 20. April 2021 gegen 14:00 Uhr in Wien-Favoriten konnten in der Wohnung eines 29-jährigen Österreichers unter anderem eine große Menge an pyrotechnischen Gegenständen, ein Sturmgewehr, zwei Schreckschusspistolen, eine Gaspistole, Munition, zwei Pfeffersprays, ein Taser und rund 500 Stück Stahlkugeln sichergestellt werden.

Festnahme wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung