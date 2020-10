28 Positive: Corona-Cluster in Pfarre Neuhofen a.d. Ybbs

In der Pfarre Neuhofen a.d. Ybbs ist ein Corona-Cluster ausgebrochen. Bei Chorsängern und -musikanten wurden 28 Personen positiv getestet. Die Coronamaßnahmen seien aber eingehalten worden.

In der Pfarre Neuhofen a.d. Ybbs im Bezirk Amstetten sind vermehrt Corona-Infektionen aufgetreten. 28 Personen in der Gemeinde seien positiv getestet worden, verwies "Kathpress" am Montag auf Medienberichte. Die Ansteckungen sollen auf eine Primizfeier am 11. Oktober zurückzuführen sein.