28-Jähriger ging mit lebensgefährlichem Bauchstich ins Wiener Lorenz-Böhler-Spital

Ein Mann (28) ist diese Woche mit einem lebensgefährlichem Bauchstich ins Traumazentrum Wien-Brigittenau - besser bekannt als früheres Lorenz-Böhler-Unfallspital - gegangen.

Einen schlimmen Fall hat die Polizei am Samstag bekanntgegeben. Ein 28-Jähriger ging am Freitagabend mit einem Bauchstich ins Traumazentrum Wien-Brigittenau. Laut dem behandelnden Personal, das die Polizei verständigte, war der Patient zu diesem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Nach einer Notoperation befand sich der Mann jedoch auf dem Weg der Besserung.