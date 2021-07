28-Jähriger in Wien-Liesing von Unbekanntem mit Klappmesser bedroht

Ein 28-Jähriger erstattete in einer Polizeiinspektion Anzeige gegen einen unbekannten Mann, der ihn am Sonntagabend in Liesing mit einem Klappmesser bedroht haben soll.

Nachdem ein 28-Jähriger in der Polizeiinspektion Lehmanngasse Anzeige gegen einen Mann erstattet hatte, der ihn am Sonntag gegen 18:15 Uhr am Liesinger Platz mit einem Klappmesser bedroht haben soll, konnten Polizisten den 25-jährigen Österreicher in der Nähe der Tatörtlichkeit anhalten und festnehmen.

Gefährliche Drohung in Wien-Liesing

Ein Klappmesser wurde bei dem Mann sichergestellt. Der 28-Jährige gab an, er sei zuvor von dem ihm unbekannten 25-Jährigen angesprochen worden, da er ihn offenbar aus Videos kenne, die er auf einer Internetplattform hochgeladen hatte. Der 25-Jährige habe sich über ihn lustig gemacht und ihn unter Vorhalt des Messer aufgefordert, nie wieder Videos online zu stellen. Der 25-Jährige bestreitet den Vorwurf.