28-jähriger Fahrradfahrer angehalten: Als Dieb überführt

Am Mittwoch war ein 28-Jähriger mit dem Fahrrad am Gehsteig unterwegs. Er wurde von der Polizei angehalten und als Dieb überführt.

Gegen 11.20 Uhr hielten Beamte einen 28-jähigen Radfahrer am Gehsteig in der Brunnengasse in Wien-Ottakring an. Im Zuge der Kontrolle wurde bei dem Mann eine Bankomatkarte gefunden, die nicht auf seinen Namen lief. Die Bankomatkarte wurde im November bei einem Einbruchsdiebstahl gestohlen. Das FAhrrad wurde bei einem weiteren Diebstahl gestohlen. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Außerdem wurde der 28-Jährige angezeigt, weil der Amtsarzt eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel feststellen konnte.