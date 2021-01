27-Jähriger soll Parfum in Wien-Leopoldstadt gestohlen haben: Festnahme

Am Montag soll ein 27-Jähriger versucht haben, in einem Drogeriegeschäftes am Wiener Praterstern ein Parfum zu stehlen. Er wurde festgenommen.

Gegen 12.30 Uhr wollte ein 35-jähriger Ladendetektiv eines Drogeriegeschäftes am Wiener Praterstern einen 27-jährigen, mutmaßlichen Ladendieb anhalten.

Der 27-Jährige stieß den Ladendetektiv jedoch zu Boden und flüchtete. Der Ladende-tektiv konnte den Mann nach kurzer Verfolgung bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dem mutmaßlichen Täter wurde ein Parfum sichergestellt. Der Mann wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen. Der Ladendetektiv blieb bei dem Vorfall unverletzt.