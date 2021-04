27-Jähriger soll Freundin geschlagen und bedroht haben

Am Dienstag rief eine 23-Jährige die Polizei in die Zohmanngasse in Wien-Favoriten, nachdem ihr Lebensgefährte sie geschlagen und bedroht haben soll.

Gegen 18 Uhr verständigte eine 23-jährige Frau die Polizei. Ihr 27-jähriger Freund soll ihr unvermittelt mehrmals mit der Hand ins Gesicht geschlagen sowie mit dem Umbringen bedroht haben.

Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Es wurde ein Betretungs- sowie Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Frau wurde wegen Verdachts auf Nasenbeinprellung von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht, berichtete eine Polizei-Sprecherin der APA.