27-Jähriger nahm Wiener Pensionistin als Geisel

Nachdem ein 27-Jähriger bei einer 78-Jährigen in Wien-Meidling eingebrochen war, verbarrikadierte er die Wohnungstür und hielt die Pensionistin als Geisel. Die WEGA konnte den Mann festnehmen.

Eine Pensionistin hat am Samstagabend in Wien-Meidling wohl den Schreck ihres Lebens bekommen: Ein 27-Jähriger war gegen 19.45 in ihre Wohnung eingedrungen, verbarrikadierte die Türe und wurde schließlich von WEGA-Beamten festgenommen. Das Motiv des Slowaken lag vorerst im Dunkeln, die betagte 78-Jährige blieb unverletzt, berichtete Polizeisprecher Marco Jammer am Sonntag.