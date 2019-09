27-Jährige wollte Bekannten bestehlen: Festnahme in Wien-Brigittenau

In der Nacht auf Samstag attackierte eine 27-Jährige ihren Bekannten in einem Taxi mit Faustschlägen, als sie versuchte, dessen Geldbörse zu stehlen.

Ein 61-jähriger Mann war in der Nacht auf Samstag gemeinsam mit einer 27-jährigen Bekannten, die laut seinen Angaben "zu Besuch in Österreich sei" in einem Lokal. Zu später Stunde fuhren beide gemeinsam mit dem Taxi zur Wohnung des 61-Jährigen.