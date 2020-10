In Wien wurden am Montag 266 neue Corona-Fälle registriert.

266 neue Corona-Fälle am Montag in Wien

Am Montag wurden 266 neue Corona-Fälle in Wien registriert. Außerdem gab es vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

In Wien sind laut einer Aussendung des Krisenstabs mit Stand Montag insgesamt 23.403 positive Testungen mit dem Coronavirus bestätigt - das sind 266 mehr als am gestrigen Sonntag. Die Zahl der aktuell Infizierten ist leicht um 53 auf 5.754 gesunken. In den vergangenen 24 Stunden sind zudem vier neue Todesfälle von erkrankten Personen gemeldet worden.

17.358 Personen in Wien wieder genesen

Es handelte sich dabei um zwei Frauen im Alter von 83 bzw. 90 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 83 bzw. 86 Jahren. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt in Wien insgesamt somit 291. 17.358 Personen sind unterdessen wieder genesen.