26 neue Corona-Infektionen in Wien: Stadt nimmt Leiharbeitsfirmen ins Visier

Insgesamt sind in der Bundeshauptstadt Wien mit Stand Sonntag 8 Uhr 2.960 Coronavirus-Erkrankungen bestätigt. Das macht einen Zuwachs von 26 im Vergleich zum Vortag. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. Die Stadt nimmt nach dem Cluster-Auftreten Leiharbeitsfirmen genauer ins Visier.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Verstorbenen beträgt somit unverändert 144. Insgesamt 2.199 Personen sind bereits wieder genesen, hieß es.

Coronavirus-Neuinfektionen: Familienangehörige

Bei den neuen Fällen handelt es sich vor allem um Familienangehörige bereits infizierter Menschen, wurde auf APA-Anfrage erläutert. Ob sie einen Konnex zu Leiharbeitsfirmen aufweisen, war vorerst noch offen. Wien hatte zuletzt einen derartigen Zusammenhang registriert. Zahlreiche Neuinfizierte kamen nämlich aus dem Umfeld von Post-Mitarbeitern, die in den Verteilerzentren Wien-Inzersdorf bzw. Hagenbrunn in Niederösterreich tätig waren.

Auch zwei Fälle in einem Kindergarten in Wien dürften damit verbunden sein. Eine mit einem der Leiharbeiter lebende Mitarbeiterin und ein Kindergartenkind wurden inzwischen ebenfalls positiv getestet. Weitere Fälle wurden vorerst noch nicht registriert, hieß es am Sonntag.

Wien nimmt Leiharbeitsfirmen ins Visier

Wien nimmt nach dem gehäuften Auftreten von Coronavirus-Infektionen bei Leiharbeitern nun verstärkt deren Arbeitgeber ins Visier. Dort soll verstärkt getestet werden. Auch Auftraggeber derartiger Unternehmer, also Firmen, die Leiharbeiter beschäftigen, werden intensiver untersucht. Das Innenministerium hat am Sonntag dabei einmal mehr Unterstützung angeboten.

Bei einem aktuellen größeren Cluster wurden Verbindungen zwischen Leiharbeitsfirmen und Post-Verteilungszentren in Wien und Niederösterreich registriert. Auch die Fälle in einem Flüchtlingsheim in Erdberg sollen damit in Zusammenhang stehen, da dortige Bewohner bei den Firmen beschäftigt waren. Laut dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) dürfte Erdberg aber nicht der Ausgangspunkt der Infektionskette sein.

Im Büro des Stadtrats wurde am Sonntag auf APA-Anfrage bekräftigt, dass nun verstärkt Tests bei Leiharbeitsfirmen geplant sind - und zwar nicht nur bei jener, die im Zentrum der aktuellen Fälle steht. Unternehmen, die auf Leiharbeiter zurückgreifen, stehen nun ebenfalls verstärkt im Fokus, wie betont wurde. Laut Rathaus ist vor allem problematisch, dass Leiharbeiter kein Geld erhalten, wenn sie krank werden. Darum würden viele trotz einer Infektion in die Arbeit kommen.

Innenminister bietet Wien verstärkte Zusammenarbeit an

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bot der Stadt am Sonntag erneut verstärkte Zusammenarbeit an: "Dieser dramatische Fall zeigt, dass es mehr braucht, als bisher getan wurde. Ich habe dem Wiener Bürgermeister mehrmals Hilfe beim Containment angeboten, um das Virus einzugrenzen. Spätestens jetzt wäre es Zeit, diese anzunehmen. Wir müssen jetzt zusammenhelfen", betonte er in einer Mitteilung.

Ihm gehe es um die Information der Infizierten und Verdachtsfälle sowie die Überwachung der Quarantäne-Maßnahmen etwa bei Flüchtlingen, sagte er. "Es reicht nicht aus, Migranten einfach nur einen Zettel in die Hand zu drücken, um sie als Verdachtsfall zu informieren. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Quarantäne dann überhaupt eingehalten wird. Auch hier kann ich der Stadt Wien erneut anbieten, seitens der Polizei zu unterstützen." Im Wiener Rathaus wurde auf APA-Anfrage am Sonntag jedoch einmal mehr betont, dass man die Unterstützung der Exekutive als nicht nötig erachte.

"Corona-Asylanten"

Mit harscher Kritik meldete sich am Sonntag die Rathaus-Opposition. Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp sprach dabei von "Corona-Asylanten": "Jetzt ist klar geworden, dass die neue Coronavirus-Welle im Asyl-Quartier seinen Ursprung hat und von dort in zwei Post-Verteilerzentren und einen Kindergarten geschwappt ist." Jetzt müsse unter anderem geklärt werden, wie es zu den Ansteckungen in den Post-Verteilzentren gekommen sei - und warum die "infizierten Asylanten" nicht in Quarantäne gesperrt worden seien, forderte er.

Der nicht amtsführende ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch forderte Gesundheitsstadtrat Hacker auf, endlich "aktiv gegenzusteuern". Der Stadtrat, so befand er in einer Aussendung, habe die Coronakrise nämlich "noch nie richtig ernst genommen".