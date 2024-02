26-Jähriger mit gestohlener Jacke attackierte bei Kontrolle Wiener Polizisten

Ein männlicher Verdächtiger wurde von Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße bemerkt, da er eine Jacke trug, die offensichtlich mit einer Diebstahlssicherung versehen war.

Als die Beamten ihn darauf ansprachen, versuchte der 26-Jährige der Festnahme zu entkommen, spuckte die Beamten an und trat in ihre Richtung.

26-Jähriger von Wiener Polizisten verhaftet - Gestohlene Jacke zurückgegeben

Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen, da der Verdacht auf versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt besteht. Die Jacke, die am 07.02.2024 in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum gestohlen wurde, wurde dem Geschäft bereits zurückgegeben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 26-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.