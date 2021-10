26-Jähriger randalierte in Stiegenhaus in Wien-Penzing

Die Polizei nahm am Donnerstag einen 26-Jährigen in Wien-Penzing fest, nachdem dieser im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses randalierte und eine Frau mit dem Umbringen bedrohte.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden am 14. Oktober gegen 17.30 Uhr in die Märzstraße in Wien-Penzing alarmiert, da ein

Mann (26, Stbg.: Tunesien) im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses aus

derzeit ungeklärter Ursache mehrere Türen beschädigt und eine Frau mit

dem Umbringen bedroht haben soll.