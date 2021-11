Ein Dealer wurde in der Donaustadt festgenommen

Ein Dealer wurde in der Donaustadt festgenommen ©APA (Sujet)

26-jähriger Dealer verkaufte Heroin in Wiener Stiegenhaus

Die Wiener Polizei erwischte Montagvormittag einen Dealer in flagranti, der seine Geschäfte in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Donaustadt abwickelte.

Im Zuge intensiver Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien wurde am Montag gegen 11 Uhr ein 26-jähriger Nigerianer wegen des

Verdachts des organisierten Suchtmittelhandels ausgeforscht und observiert.

Drogen-Deal in Wiener Stiegenhaus: Anzeige und Festnahme

Dabei beobachteten die Beamten, wie der Tatverdächtige einem Mann

in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in der Quadenstraße Drogen verkaufte. Der 26-Jährige wurde daraufhin festgenommen, der 57-jährige Kundes des Dealers auf freiem Fuß angezeigt.