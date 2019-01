26-Jährige entlockte 77-jährigem Wiener über hunderttausend Euro

Mit falschen Tatsachen konnte eine 26-Jährige einem 77-jährgen Wiener über hunderttausend Euro entlocken. Die junge Frau täuschte dem älteren Herrn eine finanzielle Notlage vor.

Im April 2018 lernten sich ein 77-jähriger Mann und eine 26-Jährige in einer Bäckerei in Wien-Landstraße kennen. Die Beiden tauschten Telefonnummern aus und in weiterer Folge kam es zu mehreren Treffen. Dabei begann die 26-Jährige, durch die Behauptung falscher Tatsachen, dem Opfer Geld zu entlocken. Die slowakische Staatsbürgerin sprach von diversen finanziellen Notlagen und baute Stück für Stück ein Lügenkonstrukt auf. Das Opfer überwies in mehreren Tranchen einen sechsstelligen Betrag – also über 100.000 Euro.