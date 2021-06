26-Jährige attackierte und bedrohte ihren Partner mit Pfefferspray und Messer

Im 15. Wiener Gemeindebezirk kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Fall von häuslicher Gewalt. Eine 26-jährige Frau ging tätlich und mittels Pfefferspray und Messer auf ihren Partner los.

In der Nacht auf Sonntag gegen 01:30 Uhr Früh wurde eine 26-jährige Deutsche von Beamten der Polizeiinspektion Wurmsergasse im 15. Wiener Gemeindebezirk festgenommen, nachdem ihr 28-jähriger Lebensgefährte den Polizeinotruf verständigt hatte.

Häusliche Gewalt: 28-Jährige will sich nur verteidigt haben

Die Frau soll den 28-Jährigen im Zuge eines Beziehungsstreits in der gemeinsamen Wohnung mit Ohrfeigen, Schlägen ins Gesicht und durch Bisse in die Unterarme attackiert und anschließend mit einem Pfefferspray sowie einem Messer bedroht zu haben. Der 28-Jährige wies Verletzungen, unter anderem augenscheinlich Bisswunden an den Unterarmen, auf. Sowohl das Messer als auch der Pfefferspray wurden sichergestellt.