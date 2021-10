250.000 Honigbienen auf einem Dach in Wien-Döbling

Der Lagerraumanbieter My-Place-SelfStorage in Wien-Döbling hat in Zusammenarbeit mit der Bienenschutzinitiative Hektar Nektar 250.000 Honigbienen auf seinem Dach angesiedelt

Anfang September wurden 250.000 Honigbienen auf dem Dach am Headoffice des Lagerraumanbieters MyPlace-SelfStorage in Döbling vom zuständigen Imker der Bienenschutzinitiative Hektar Nektar angesiedelt. Die Kontrolle der Völker geschieht im Wochentakt durch den Imker Dantcho Nikolov, wobei nicht jedes Mal große Eingriffe notwendig sind. Die insgesamt fünf Bienenvölker haben sich sehr gut entwickelt. Die Nähe zur Donau und zum Wertheimstein-Park bieten den MyPlace-Bienen einen guten Ausgangspunkt für ihre Streifflüge.

Bienenvölker sind gesund

„Alle Völker sind vital und gesund. Auch die Volksstärke ist gut“, so der Imker. Die Varroa-Behandlung mit Ameisensäure erforderte nur zwei Manipulationen, je im August und im September. Die Varroamilbe ist ein Parasit, der Bienenstöcke befällt. „Es ist ausreichend Brut und relativ viel Futter da. Die meisten Völker "sitzen'" bereits auf acht bis zehn Waben, was für eine gute Überwinterung absolut ausreichend ist. Dies gibt Hoffnung auf ein gutes Bienenjahr 2022“, berichtet Dantcho Nikolov zufrieden über seine Döblinger Bienen.

"Ruhe und viel Futter" für die Bienen im Winter

Ab Mitte August denkt der Imker in Österreich bereits an den Winter: So wurde die Auffütterung der Völker für den Winter bereits Ende August begonnen. Insgesamt wurden im Rahmen von zwei Fütterungen etwa je 10 Kilogramm Futter an die Völker gegeben, damit sie ja genug Futter für den Winter haben. Seit Ende September finden nur noch monatliche Kontrollen bei den Bienen am Dach von MyPlace statt, aber bereits ab Jänner beginnt der Imker an die neue Saison zu denken. Bis dahin gilt „Ruhe und viel Futter“ als Devise.