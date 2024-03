25. Steiermark-Frühling in Wien: Das Programm und alle Bands

Der Steiermark-Frühling geht heuer von 4. bis 7. April am Wiener Rathausplatz über die Bühne. Wir haben alle Infos zum Programm.

Wurzeln des Steiermark-Frühlings in Wien liegen im Jahr 1996

"Der Steiermark-Frühling ist eine Erfolgsgeschichte. In diesen bisher 24 Auftritten mit insgesamt 96 Tagen und 1.080 Stunden Urlaubsinformation, Kulinarik und Musik konnten an die drei Millionen Gäste umhegt und gepflegt werden. Damit dieses Interesse an der Steiermark und diesem Auftritt lebendig bleibt, braucht es den Brückenschlag von traditionell zu immer wieder neu. Heuer haben wir vor allem in die Visualisierung investiert: von acht großen LED-Screens am Platz über die 16 Meter breiten Bühne mit Vidiwalls bis zum zweistöckigen Steiermark-Haus mit großer Terrasse über dem Rathausplatz. Das Erfolgsgeheimnis des Festes ist und bleibt natürlich die Kulinarik, denn sie ist der Kern der Marke Steiermark", so Michael Feiertag, Geschäftsführer Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH.