Alle Achtung kommen zu Steiermark-Frühling 2024 in Wien

Die Band Alle Achtung wird beim Steiermark-Frühling 2024 am Wiener Rathausplatz dabei sein, wie der Steiermark Tourismus VIENNA.at mitgeteilt hat. Auch Fans der Edlseer dürfen sich freuen.

Die können ihre Lieblinge gleich am Starttag bewundern. Zwei Tage später kehren Alle Achtung zu der Veranstaltung zurück. Die Band wird nach 2023 auch heuer wieder am Wiener Rathausplatz zu sehen sein - und könnte dort musikalisch auf die Hauptstadt Dänemarks blicken. Schließlich kündigten Christian Stani und Co. in sozialen Netzwerken für den 23. Februar ihren neuen Song "Kopenhagen" an - kaum vorstellbar, dass dieser bei ihrem Auftritt beim Steiermark-Frühling außen vor bleibt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Musiker keinen schlechten Tag erwischen, gedanklich nicht in den Norden abschweifen. Denn wie sie auf Instagram verraten haben, beinhaltet der Song die Worte: "Und an den nicht so guten Tagen träum ich mich mit dir nach Kopenhagen".