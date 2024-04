25. Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz feierlich eröffnet

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Donnerstag, gemeinsam mit Steiermarks Landeshauptmann Christopher Drexler und dessen Stellvertreter Anton Lang den Steiermark-Frühling eröffnet. Das traditionelle Fest, das bereits zum 25. Mal vor dem Wiener Rathaus abgehalten wird, findet bis inklusive Sonntag statt.

Ein Jubiläum will gefeiert werden - der 25. Steiermark-Frühling ist so ein Jubiläum und Fixpunkt im Kalender 10.000er Wiener, die alljährlich dem Grünen Herz am Wiener Rathausplatz einen Besuch abstatten. Dabei stimmen sie sich auf den nächsten Steiermark-Urlaub ein und genießen steirisches Lebensgefühl über die Kulinarik und die vielen Aktivitäten in 45 Stunden Programm an den vier Tagen von Do., 4. bis 7. April 2024.