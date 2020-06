25 Mio. Euro für Filmbranche: Zuschüsse können beantragt werden

Ab sofort kann von der Film- und Fernsehbranche um Ausfallzuschüsse angesucht werden. Pro Produktion sind bis zu 2,5 Mio. Euro maximale Einzelförderung möglich.

Ausfallzuschüsse für Drehs können beantragt werden

So sind mittlerweile bereits zahlreiche Drehs nach dem coronabedingten Stopp wieder angelaufen - vom Österreich-"Tatort" mit Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer über David Schalkos neue Sky-Serie "Ich und die Anderen" bis hin zur ORF-Stadtkomödie "Die Freundin meines Vaters". Allein im laufenden Monat werde die Arbeit an acht Spielfilmen, Serien und Reihen mit einem Produktionsvolumen von rund 24 Mio. Euro wieder aufgenommen, so der AAFP.

Gearbeitet wird dabei nach einem Dreizonenkonzept, das die am Dreh Beteiligten je nach Profession in drei Gruppen einteilt. Zu diesem Sicherheitskonzept kommen die bis zu 25 Mio. Euro an nicht rückzahlbaren Ausfallzuschüssen hinzu. "Damit geht Österreich als erstes Filmland weltweit wieder an den Start", so der Produzentenverband in einer Aussendung. Insgesamt schätzt man, dass der Ausfallhaftungsfonds heuer die Umsetzung von Produktionen mit einem Gesamtbudget von 145 Mio. Euro ermöglichen werde.