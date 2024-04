25-Jähriger attackierte und verletzte Wiener Polizisten

In Wien-Leopoldstadt wurden am Donnerstag zwei Polizisten von einem aggressiven 25-Jährigen verletzt.

Beamte des Polizeireviers Brigittenau wurden alarmiert, weil ein Mann, der ein Hausverbot missachtete, in einer Örtlichkeit verweilte und dort anscheinend Mitarbeiter bedrohte.

25-Jähriger schlug Polizist mehrfach ins Gesicht

Die Polizei stellte am Einsatzort fest, dass sich der 25-jährige Mann zunehmend aggressiv verhielt und sich weigerte, seine Identität preiszugeben. Anschließend griff er einen Polizisten an der Schutzweste und zog ihn zu sich. Während der Verhaftung leistete der Verdächtige erheblichen Widerstand und schlug einem der Beamten mehrfach ins Gesicht. Mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte konnte der junge Mann trotz Widerstandes festgenommen werden. Bei ihm wurden kleine Mengen an Drogen gefunden und beschlagnahmt. Die beiden zuerst eintreffenden Polizisten und der Festgenommene erlitten Verletzungen. Untersuchungen ergaben später, dass der 25-Jährige bereits Tage zuvor eine Kursleiterin bedroht und einen anderen Teilnehmer körperlich angegriffen hatte. Der Verdächtige wurde mehrfach angezeigt, verweigerte jedoch ein Geständnis während der Befragung. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.