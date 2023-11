25-Jähriger attackierte Tante und warf Kühlschrank in Wien-Währing um

In Wien-Währing attackierte ein 25-Jähriger im Streit seine Tante und warf einen Kühlschrank um.

Aufgrund einer familiären Meinungsverschiedenheit soll ein 25-jähriger rumänischer Staatsangehöriger seine 55-jährige Tante in deren Wohnung in Wien-Währing attackiert, einen dort befindlichen Kühlschrank umgeworfen und diese an der Hand verletzt haben. Als die Tante die Polizei rufen wollte,

soll der 25-Jährige ihr in ein Zimmer nachgelaufen sein und diese mit einem Butterfly-Messer bedroht haben.