25 Jahre Rave on Snow in Saalbach Hinterglemm: 6.000 Besucher feierten mit

Vier Tage und Nächte lang tanzten in Saalbach Hinterglemm von 13. bis 16. Dezember rund 6.000 Besucher bei Minusgraden zu den heißen Beats der 80 DJs. Auf 13 Floors wurde das 25. Jubiläum des Rave on Snow Festivals dieses Jahr wieder ordentlich gefeiert.

Auf lässigen Hütten wurde die Party bereits an den Nachmittagen gestartet, bevor es auf den Mainstages mit beeindruckenden Visual Shows weiterging und die Partymeute die Nacht bis in die frühen Morgenstunden in den charakteristisch verschiedensten Locations noch so richtig weiterzelebrierte.