25-Jähriger wollte Streit schlichten: Messerattacke in Wien-Ottakring

Ein 25-Jähriger wollte zwei Männer in Wien-Ottakring beruhigen, die zuvor in einen Streit geraten sind. Er wurde daraufhin mit einem Messer an der Hand verletzt.

Aus derzeit ungeklärter Ursache gerieten am 6. März gegen 22.45 Uhr zwei Männer (23, 27) in der Maroltingergasse in Wien-Ottakring in Streit. Als die Auseinandersetzung zu eskalieren drohte, wollte ein 25-Jähriger die Männer beruhigen.